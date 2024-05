Avec Optic 2000, Salim Ejnaïni devient le premier joueur aveugle en compétition e-sport

Avec 90 % de win rate !

Il y a beaucoup de choses qui sont aujourd’hui inaccessibles aux personnes handicapées en France. Parmi celles-ci, les jeux vidéo, par exemple, semblent entièrement inadaptés aux personnes malvoyantes. Et pourtant… lors de la Gamers Assembly 2024, une compétition gaming, un joueur déficient visuel a relevé le défi et est devenu le premier joueur aveugle à participer à une compétition d’e-sport officielle.

Salim Ejnaïni, accompagné par Optic 2000 et la start-up Artha, a répondu au challenge de ces deux acteurs lancé à Trackmania, une série de jeux vidéo de courses par Ubisoft. Le samedi 30 mars dernier, Salim s’est équipé de la ceinture Artha et a affronté des joueurs valides sur la grande scène de la compétition. Et parmi les 10 joueurs qu’il a affrontés à cette occasion, il en a battu 9. Tous voyants. On doit cette collaboration à Australie.GAD.

“Le gaming est un vrai phénomène de société, plus de 36,5 millions de Français jouent régulièrement par jour. Associer pour la première fois un joueur déficient visuel à une compétition fait écho à un autre sujet de société qu’est l’inclusion. C’est stimulant, encourageant et j’espère qui cela donnera des idées à d’autres pour continuer ensemble à faire bouger les lignes ! » déclare Benoît Jaubert, directeur général du groupement Optic 2000 à l’occasion de la Gamers Assembly 2024.

Cela offre de l’espoir pour tous les non-voyants de France, qui s’élèvent à 1,7 million. D’ici à quelques années, ces derniers pourraient voir… sans avoir besoin de leurs yeux.