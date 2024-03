30 ans, ça se fête.

Ce sont les 30 ans d’Orange, et la marque les fêtes avec un rebranding made in Publicis. Et pour l’occasion, le duo révèle une nouvelle signature : “Orange est là”… qui prend forme dans cette vidéo. Oui, à toutes les occasions, l’opérateur téléphonique promet de vous accompagner. Une affirmation qu’il ne reste qu’à mettre à l’épreuve !

La musique de la pub Orange est là 2024 est Let Me Blow Ya Mind, de Eve feat Gwen Stefani.

La pub Orange est là 2024

La musique de la pub Orange est là 2024