Magnétique. Et vous ?

Jacob Elordi (Euphoria) et Laura Harrier (BlacKkKlansman) sont réunis dans cette nouvelle publicité réalisée par l’agence Dix Sept Paris pour la marque Hugo Boss. Ou quand le rock de l’élégance devient purement.. magnétique.

La musique de la pub Hugo Boss : parfum The Scent Magnetic 2023 est “Let’s Go Go Go” de Tigerblood Jewel.

