L’iconique parfum de la rue Cambon, le N°5, a trouvé une nouvelle égérie en la personne de l’actrice australienne Margot Robbie.

Dans le nouveau film N°5, See You at 5, réalisé par Luca Guadagnino (Call me By your name, Challenger), Margot Robbie arpente les routes de Californie. L’histoire explore les rendez-vous manqués de deux amants (elle et l’acteur Jacob Elordi), où la route devient aussi significative que la rencontre. La véritable question est : une rencontre les attend-elle au bout du chemin, ou est-ce le voyage lui-même qui constitue le rendez-vous ?

La musique de la pub Chanel N°5 2024 : A rendez-vous est Veridis Quo, du groupe Daft Punk.

La pub Chanel N°5 2024 : A rendez-vous

