Musique de la pub Hugo Boss Bottled 2022 : eau de parfum

Elles rêveraient de le mettre au parfum.

Qui de mieux pour incarner le mâle alpha du nouveau spot d’Hugo Boss, que l’australo-asgardien et sex-symbol Chris Hemsworth. L’acteur qui incarne Thor dans le MCU nous présente ainsi la nouvelle eau de parfum Boss « Bottled » composée d’un accord de concrète d’iris et de racine de figuier. Pour le plaisir de nos sens et surtout de nos copines. Alors, qui a dit que la beauté ne comptait pas ?

La musique de la pub Hugo Boss Bottled : eau de parfum est « Let’s Go Go Go » de Tigerblood Jewel

