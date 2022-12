Partagez votre amour.

Noël sans pâte à tartiner, c’est comme un sapin sans guirlande, vous direz certain. Alors si la France détient le record de la consommation mondiale de Nutella, nul doute que ce nouveau spot festif ne peut qu’étayer ces faits. Les muffins, les papiers cadeau, les pulls en laine, tout y est, même la musique culte, il n’y a plus qu’à emballer, offrir et déguster (partager pour mieux déguster, on connaît la stratégie).

La musique de la pub Nutella Noël 2022 est une reprise de la célèbre “Got My Mind Set On You” de George Harrison.

La pub Nutella Noël 2022

La musique de la pub Nutella Noël 2022