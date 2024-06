Ferrero lance une version vegan du Nutella

À quand dans nos assiettes ?

Le véganisme est tendance, et de plus en plus de consommateurs adhèrent à ce mode de vie dépourvu de tout produit animal. Cependant, la transition n’est pas toujours facile, car de nombreux produits transformés comptent des produits laitiers ou des œufs dans leurs recettes : c’est pourquoi Ferrero, la maison mère du Nutella, annonce la création d’une recette de Nutella 100 % végétale.

La principale source de controverse entourant le Nutella, l’huile de palme, ne semble pas avoir été retirée de cette nouvelle recette, bien que celle-ci n’ait pas encore été révélée dans son intégralité. Petit bémol : la sortie de ce nouveau Nutella, prévue pour automne 2024, n’est pour l’instant annoncée qu’en Italie. On imagine bien qu’il s’agira là d’un test grand nature, et que le produit rejoindra les rayons des supermarchés d’autres pays du monde s’il rencontre le succès escompté sur son marché originel.

En revanche, il suffit de regarder la recette originelle du Nutella pour voir que cette modification ne changera en réalité pas grand-chose, surtout si le sucre et l’huile de palme en reste ntl’ingrédient phare. Seul le lait en poudre sera impacté, et on imagine facilement qu’il sera remplacé par du lait végétal en poudre. Voici les ingrédients du Nutella original :

Crédit photo : il fatto alimentare.