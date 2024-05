Choisissez votre prochaine aventure.

L’aventure, qui n’en rêve pas ? Et surtout, qui de mieux de Jason Momoa, acteur à succès qui prête ses traits à Aquaman et se fait remarquer dans de nombreux films et séries américaines, pour promouvoir cette idée de liberté ? Après tout, l’acteur est un symbole de cette Amérique sauvage, et il incarne cette-dernière dans cette publicité pour les glaces NUII… une marque Australienne. Pourtant, l’acteur en est maintenant l’ambassadeur ; comme quoi, la notion de liberté semble partagée entre les deux pays.

La musique de la pub NUII avec Jason Momoa semble être une composition originale pour la marque.

La pub NUII avec Jason Momoa