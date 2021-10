In your dream.

Le constructeur automobile allemand a dévoilé sa nouvelle berline 100% électrique baptisée EQS qui se présente comme une concurrente de la fameuse Tesla Model S d’Elon Musk. Avec des prestations de limousine, une autonomie de plus de 700 km et une tablette en kinopanorama (technique de prise d’image et de projection cinématographique panoramique d’origine soviétique), cette nouvelle voiture doit faire entrer Mercedes dans une nouvelle ère.

Prêt.e pour un Paris-Marseille d’une seule traite ?

La musique de la pub Mercedes EQS 100% électrique 2021 est à découvrir après la vidéo qui suit.

Pub Mercedes EQS 100% électrique 2021

Musique de la pub Mercedes EQS 100% électrique 2021

