Quelles sont les marques les plus influentes sur les réseaux sociaux ?

Des GAFAM*, des voitures et du luxe.

Aujourd’hui, toutes les marques ou presque sont présentes sur les réseaux sociaux, outil de communication imparable pour toucher un large public et créer des communautés. En 2021, Interbrand dévoilait son classement des marques internationales les plus puissantes de l’année. Parmi elles, figurent dans le Top 5 : Apple, Amazon, Microsoft, Google et Samsung (étonnés ?). Après s’être appuyé sur cette étude, l’outil de social listening Visibrain a décidé d’analyser lesquelles des 30 premières marques du classement étaient les plus influentes (qui génèrent de l’engagement) sur les réseaux sociaux. L’analyse a été effectuée entre janvier et septembre 2022.

Les marques les plus influentes sur les réseaux sociaux

1. Instagram : 120 611 interactions par post

2. Apple : 73 080 interactions par post

3. BMW : 39 213 interactions par post

4. Tesla : 38 154 interactions par post

5. Disney : 29 898 interactions par post

6. Louis Vuitton : 27 132 interactions par post

7. Nike : 26 698 interactions par post

8. Mercedes-Benz : 15 065 interactions par post

9. Chanel : 14 312 interactions par post

10. YouTube : 10 571 interactions par post

11. McDonald’s : 8 713 interactions par post

12. Toyota : 7 822 interactions par post

13. Hermès : 4 434 interactions par post

14. Microsoft : 4 143 interactions par post

15. Honda : 3 579 interactions par post

16. Google : 3 069 interactions par post

17. Pepsi : 2 438 interactions par post

18. IKEA : 1 763 interactions par post

19. Facebook : 1 321 interactions par post

20. IBM : 1 206 interactions par post

21. UPS : 1 066 interactions par post

22. Intel : 1 044 interactions par post

23. Samsung : 990 interactions par post

24. Amazon : 736 interactions par post

25. Adobe : 459 interactions par post

26. American Express : 250 interactions par post

27. Coca-Cola : 172 interactions par post

28. SAP : 160 interactions par post

29. J.P. Morgan : 122 interactions par post30. Cisco : 95 interactions par post

Les raisons du succès d’Instagram

Selon Visibrain, Instagram doit son succès au format de vidéos courtes qu’elle privilégie sur sa plateforme – 73% des posts publiés sont des vidéos. Les collaborations avec des influenceurs ont sans aucun doute dû faire pencher la balance. Un autre point fort de la marque multicolore, est qu’elle apparaît comme une marque engagée, de par les luttes qu’elle défend : contre les discriminations de genre, le racisme ou l’homophobie par exemple.

Ce qui a permis à Instagram d’optimiser son engagement sur les réseaux sociaux, c’est probablement sa manière de rebondir sur l’actualité en général, mais surtout sportive. En février dernier, la plateforme a fait exploser le compteur des likes avec le Super Bowl et le NBA All-Star Game.

De quelles marques parle-t-on le plus ?

Visibrain a dévoilé un deuxième classement, celui des marques internationales (toujours parmi le classement Interbrand) ayant le plus de notoriété – dont le volume de posts publiés est considéré comme important.

1. YouTube : 919 700 326 posts

2. Instagram : 340 998 934 posts

3. Amazon : 246 445 075 posts

4. Google : 125 299 549 posts

5. Facebook : 108 897 592 posts

6. Apple : 92 993 309 posts

7. Disney : 42 869 814 posts

8. Tesla : 15 632 893 posts

9. Samsung : 15 441 613 posts

10. Coca-Cola : 15 221 271 posts

11. McDonald’s : 13 609 354 posts

12. Nike : 11 885 350 posts

13. Microsoft : 9 831 250 posts

14. UPS : 9 172 461 posts

15. Chanel : 8 260 577 posts

16. Intel : 7 449 293 posts

17. Mercedes-Benz : 6 903 674 posts

18. Toyota : 6 365 519 posts

19. Honda : 5 749 144 posts

20. BMW : 4 752 603 posts

21. Louis Vuitton : 4 276 687 posts

22. Pepsi : 3 626 678 posts

23. Hermès : 2 907 282 posts

24. IKEA : 2 871 286 posts

25. SAP : 2 632 209 posts

26. Adobe : 1 891 029 posts

27. IBM : 1 098 252 posts

28. Cisco : 896 827 posts

29. J.P. Morgan : 849 363 posts

30. American Express : 687 555 posts

Cette fois-ci, ce n’est pas Instagram qui occupe la première place. Mais alors, pourquoi YouTube fait-il autant parler ? Selon Visibrain, c’est parce que la plateforme organise des collaborations avec les plus grandes stars (sud-coréennes entre autres). Sa collaboration #MyBTStory avec le groupe BTS en juin dernier a cumulé 2,4 millions de tweets. Autre point à noter : le réseau encourage et chouchoute ses créateurs (les YouTubeurs) en les récompensant avec des trophées (trophées YouTube, YouTube Awards, etc.) Enfin, la plateforme a su se réinventer, notamment face à l’émergence de la tendance des vidéos verticales courtes à la TikTok, en lançant ses Shorts.

Pour terminer, Visibrain a décidé de vous donner un petit coup de pouce en donnant quelques conseils et leçons à tirer de cette analyse.

5 conseils inspirés des marques les plus puissantes

1. Bien choisir ses ambassadeurs : les collaborations marques x influenceurs (et plus que jamais les influenceurs coréens), qui peuvent vous permettre atteindre des records de visibilité.



2. Miser sur les bons formats : les vidéos courtes actuellement.



3. Surfer sur les événements qui fédèrent.



4. Apparaître comme une marque engagée : « Se positionner sur des sujets de société n’est pas un problème lorsque cela est fait avec authenticité ».



5. Oser sauter le pas sur TikTok : sur les 30 marques internationales les plus puissantes, 24 sont présentes sur l’application, soit 80 %. TikTok est le réseau où elles cumulent le plus d’engagement juste après Instagram.

* Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Aussi appelés MAAMA ou GAMAM depuis le rebranding des groupes Facebook et Google en Meta et Alphabet.