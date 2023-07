Votre recette parfaite est celle qui rendra cet été (encore plus) agréable.

Selon McDonald’s, la recette du parfait été se trouve dans l’alliage entre bonne glace et bonne musique. Pour être amateurs des deux, on ne peut pas dire que l’on soit en désaccord, encore plus au vu de l’énergie qui se dégage de cette musique. Est-ce qu’on va virevolter en public, une glace à la main pour autant ? Probablement pas, mais ça ne va pas nous empêcher d’écouter ce morceau en boucle dès sa sortie le 17 juillet.

La musique de la pub McDonald’s 2023 : glaces, desserts glacés est Shake the Bass, composée spécialement pour cette pub par Grace-Maguy Kouanakeros et Antoine Eynius, et interprétée par ce dernier.

La pub McDonald’s 2023 : glaces, desserts glacés