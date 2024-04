Musique de la pub McDonald’s 2024 : McFarmer vs McRancher

Voilà un combat dans lequel on peut s’engager !

La question du meilleur burger disponible dans un fast-food est toujours une question délicate, et il est pratiquement impossible d’accorder toute la communauté. C’est pourquoi le McRancher et le McFarmer reviennent ensemble chez McDonald’s : il est impossible d’en choisir un ! Et pour voter pour votre préféré, une seule solution : faire exploser les ventes… et forcer McDo à le laisser à la carte. À vos CB !

La musique de la pub McFarmer vs McRancher – McDonald’s 2024 semble être un extrait de Desert Dust, de Mc Grisdinili.

