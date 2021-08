Elle vous suit partout !

Parce qu’il y a toujours une bonne occasion de se faire livrer McDonald’s, la chaine lance sa nouvelle campagne pour la mise à jour de son app McDo+. Retrouvez et commandez plus rapidement vos produits préférés, mais gagnez aussi des points de fidélité en plus.

En voiture, dans un parc au soleil entre amis, lors de la promenade journalière du chien, l’app McDo + est toujours là… voilà ce qu’elle a en plus.

La musique de la pub McDonald’s 2021 : Nouvelle App McDo+ est à retrouver après la vidéo qui suit.

Pub McDonald’s 2021 : Nouvelle App McDo+

Musique de la pub McDonald’s 2021 : Nouvelle App McDo+

