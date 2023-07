MacBook donne des airs.

Le nouveau MacBook Air d’Apple possède une surface aussi fine que l’ouïe du grand Wolfgang Amadeus Mozart. Son écran, lui, est aussi grand que « The Journey of Humanity » de Sacha Jafri. On exagère à peine.

La musique de la pub MacBook 15 pouces 2023 est « Dream Big » de Rüü + Oliwa.

