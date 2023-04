Musique de la pub Louis Vuitton 2023 : Lionel Messi

Une valise Vuitton, c’est autant de confort pour vous que pour vos affaires.

Pour une marque qui s’est fait connaître grâce à ses sacs de transport et valises haut de gamme, ce n’est pas très étonnant de communiquer sur l’univers du voyage. Et bien que ce ne soit pas toujours des sportifs célèbres comme Lionel Messi, ce n’est pas la première fois que Louis Vuitton utilise le visage d’une célébrité mondialement reconnue. Dans cette campagne, on observe Messi traverser un aéroport tout en jouant avec sa valise Vuitton, et faire un arrêt pour se reposer en se servant de celle-ci comme repose pied. Tout cela sur un fond musical qui sied mieux à Lionel qu’à la marque de luxe, considérant sa victoire avec l’Argentine à la coupe du Monde 2022.

La musique de la pub Louis Vuitton : Horizon à l’infini est Heroes, de David Bowie.

