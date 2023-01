L’Oréal dévoile un applicateur à maquillage automatisé pour les personnes à mobilité réduite

La beauté, partout, pour tous.

Afin de rendre la cosmétique toujours plus innovante et inclusive, L’Oréal a dévoilé l’une de ses dernières nouveautés au salon CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas, Hapta. “Le premier applicateur de maquillage automatisé portatif au monde, conçu pour les personnes ayant une mobilité réduite du bras ou de la main”, explique le groupe sur le site L’Oréal Finance. 50 millions de personnes dans le monde vivent avec une dextérité limitée.

Toujours en cours de développement par les scientifiques et les ingénieurs de L’Oréal pour la marque Lancôme, Hapta prend la forme d’un applicateur de rouge à lèvres et intégrera “une technologie initialement créée par Verily pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’utiliser leurs couverts de façon plus stable, leur permettant de manger de façon autonome et en toute confiance.” D’autres formes d’application seront proposées ultérieurement assure l’entreprise qui rappelle que 50 millions de personnes dans le monde vivent avec une dextérité limitée.

Grâce à sa combinaison de mouvements intelligents avec des accessoires personnalisables – une fixation magnétique qui pivote à 360 degrés et offre une flexibilité de 180 degrés, l’applicateur permettra à ses utilisateurs.trices de se maquiller sans bavure avec un tracé net et précis, mais aussi de faciliter l’ouverture d’emballage produit. “Une fonction « clic » permet de définir intuitivement la position souhaitée, de la maintenir pendant l’utilisation et de verrouiller le réglage pour une utilisation ultérieure.”

Lancé en 2023, Hapta sera vendu avec une batterie intégrée (trois heures pour une charge complète) permettant un usage continu durant une heure (soit une dizaine d’applications environ).