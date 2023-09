Passer à travers un mur ? Même pas peur.

Dans cette nouvelle publicité pour la Poste, nous suivons l’histoire d’un vieil homme, semblant habiter seul avec son chien. Mais sa vie n’est pas de tout repos pour autant : celui-ci chute du haut de ses escaliers et se retrouve la tête dans le mur, se fait traîner par son chien à travers le parc dans lequel il le balade ou encore, se fait prendre otage par son fauteuil automatisé. Des désagréments à la gravité variable pour une personne de cet âge, et d’un inconfort certain. Heureusement, grâce aux équipes de la Poste, il paraît pouvoir recevoir de l’aide pour affronter ces situations… et n’est donc pas entièrement seul.

La musique de la pub la Poste 2023 – Seniors est La Belle Vie, de Sacha Distel.

La pub la Poste 2023 – Seniors

La musique de la pub la Poste 2023 – Seniors