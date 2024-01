La Poste vous propose d’essayer vos colis directement sur place

Satisfait ou réexpédié !

La Poste Groupe révolutionne l’expérience d’achat en ligne avec la mise en place de cabines d’essayages dans ses bureaux de poste. Julia Paul, directrice projets et évènements à La Poste Groupe, partage la nouvelle sur LinkedIn, soulignant les avantages de ce nouveau service.

Ce nouveau service consistera à vous faire livrer au bureau de poste le plus proche de chez vous, à récupérer votre colis et à l’essayer dans l’une des cabines d’essayage mises à disposition. Si l’article vous plait, vous repartez avec, et si, à l’inverse, vous ne voulez pas le garder, il vous suffit de laisser le colis au bureau de poste qui se chargera de sa réexpédition.

Selon Julia Paul, ce service est « un dispositif qui s’inscrit dans notre démarche RSE et permet d’optimiser le parcours d’achat des consommateurs en ligne ».

L’installation des cabines d’essayages dans les bureaux de poste a été saluée par de nombreuses personnes sur LinkedIn, dont Frédéric Barret, expert en marketing et communication, qui applaudit cette initiative pour sa praticité, la création d’une nouvelle expérience client, et la génération de trafic dans les bureaux de poste.

Il reste tout de même plusieurs questionnements et doutes concernant ce nouveau dispositif. Certains remettent en question le réel engagement RSE de l’entreprise avec ce service, peut-être pas aussi écologique qu’il en a l’air.

Brigitte Collin, ingénieure transport mobilités durables à l’ADEME, exprime ses préoccupations concernant l’éco-responsabilité, soulignant le risque de commandes et de retours impulsifs et massifs, mais aussi la gestion des stocks qui sera beaucoup plus compliquée à prévoir : « On facilite plus le gaspillage que le réemploi ».

Ce à quoi Elie Said, responsable principale du marketing produit chez Renault, répond : « Est-ce que cela incite pour autant à commander plus facilement et augmenter les flux de retours ? Peut-être, mais faut-il aussi que les clients fassent un peu appel à leur sens éco-responsable en évitant les achats compulsifs, La Poste ou toute autre entreprise ne se substitue pas à l’intelligence et la responsabilité citoyenne des clients… du moins on espère. Ou alors nous serions tous un peu trop assistés. »

L’éco-responsabilité des cabines d’essayages n’est pas le seul questionnement des Français, des internautes se demandent si ce nouveau service sert vraiment à quelque chose étant donné qu’il existe la livraison et le renvoi du colis à domicile. C’est notamment le questionnement de Laura Domas, une utilisatrice de LinkedIn. Guillaume Le Gall, business manager du groupe La Poste répond en exprimant les différentes complications du service à domicile.

Commentaire LinkedIn de Laura Domas

Cette expérimentation de La Poste Groupe semple ainsi proposer un service plus respectueux de l’environnement, les prochains mois, les résultats devraient nous en dire plus quant aux craintes évoquées plus haut. En cas de succès, ce dispositif pourrait être proposé dans tous les bureaux de poste disposant de l’espace nécessaire pour accueillir de telles cabines.