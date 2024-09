Isoskèle renforce son expertise data avec l’acquisition de LineUp7

Tous pour un, un pour tous.

Isoskèle, filiale de La Poste spécialisée dans le data marketing, annonce l’acquisition de LineUp7, expert français en technologie marketing et en Customer Data Platform (CDP). Cette opération permet à l’agence de renforcer ses compétences en matière de gestion des données client et d’offrir des solutions omnicanales plus intégrées, couvrant l’ensemble du parcours client. L’acquisition s’inscrit dans la stratégie de transformation du groupe La Poste et fait d’Isoskèle un acteur majeur de la gestion du patrimoine data des entreprises.

Avec près de 500 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 110 millions d’euros, le nouvel ensemble s’impose comme une référence dans l’optimisation de l’expérience client. LineUp7, qui conservera son équipe dirigeante, continuera de porter l’expertise martech d’Isoskèle. Ce rapprochement ouvre la voie à des solutions plus performantes, unissant technologie, créativité et data pour répondre aux enjeux croissants de réconciliation des données.

Manuela Pacaud, directrice générale d’Isoskèle, déclare dans un communiqué : « Le savoir-faire reconnu de LineUp7 en matière de conseil marketing et de plateformes technologiques se marie parfaitement avec l’approche créative & data d’Isoskèle, ouvrant la voie à des stratégies de marketing plus intégrées, et à un accompagnement pragmatique et raisonné de l’usage business de la data. Désormais nos clients n’auront plus à choisir entre un champion des usages marketing et un champion des technologies IT. »