Une ambiance rock pour une musique rock.

Dans cette publicité haute en couleurs et riche en créativité, Ikea donne vie aux meubles de la maison. Entre des peluches vivantes, un petit garçon faisant un concert de guitare électrique dans sa chambre et un grand-père jouant aux jeux vidéo – et oui, tout le monde garde son âme d’enfant – la marque suédoise n’a pas fini de vous faire vivre des expériences surnaturelles.

La musique de la pub IKEA 2024 : à ne pas reproduire chez soi est « Come on » de The Hives.

La pub IKEA 2024 : à ne pas reproduire chez soi

