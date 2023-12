Quelle femme êtes-vous ?

Selon cette nouvelle campagne par Hermès, “La femme Hermès observe le monde d’un regard attentif. Elle est, avant tout, une femme qui observe.” Que vous approuviez ou non de cette maxime, rien ne vous empêche de vivre votre vie avec grâce et beauté, si tel est votre souhait ; un vœu que les fards à paupières et mascaras colorés de la marque peuvent réaliser pour vous en cette période de fêtes.

La musique de la pub Hermès 2023 : maquillage Le Regard est Let’s Jump (Bonus Track), de Cannibale.

