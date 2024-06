Louis Vuitton reste la marque de luxe la plus puissante au monde dans le classement Kantar BrandZ 2024

Et Apple conserve la pôle position tous secteurs confondus.

Le classement Kantar BrandZ établit tous les ans un top des 100 marques les plus puissantes et celui-ci est de retour cette année.

Basé sur deux critères que sont la performance financière et l’avis des consommateurs, le classement fait ressortir le dynamisme de certaines marques et affirme la stabilité d’autres entreprises.

Plusieurs faits marquants peuvent être soulignés dans ce classement.

On constate en premier lieu un fort dynamisme puisque 36 marques atteignent la valeur la plus élevée qu’elles n’aient jamais eue depuis qu’elles sont dans le classement.

De son côté, Apple, leader indétrôné de ce top depuis 3 ans, établit un record en devenant la première marque à dépasser les mille milliards de dollars de valorisation.

Sans grande surprise, la plupart des nommés sont des entreprises du secteur de la technologie. C’est le secteur qui affiche la plus forte croissance de la valeur des marques avec +45 %. On le remarque également grâce à la fulgurante progression de Nvidia avec +178 %. En effet, la société a mis l’accent sur l’IA ces dernières années, comme Adobe ou encore AMD qui figurent par ailleurs dans le classement.

C’est dans le secteur du luxe que la France domine avec un classement quasi exclusivement bleu blanc rouge. Louis Vuitton reste leader et Hermès, Dior ainsi que Chanel assoient leurs positions avec des valeurs en forte croissance : 17 % en 2 ans pour Hermès, 14 % pour Dior et 13 % pour Chanel. Cette évolution fait de nos Maisons de couture des marques bien plus résilientes que la moyenne.

Kantar relève aussi l’importance de la construction de marque. En effet, le point commun entre les marques les plus résilientes de ce classement est l’alimentation de la marque en elle-même comme la proximité avec les consommateurs.