Musique de la pub Hermès parfum Barénia 2024

“Skin is a scent”.

Très attendu, le nouveau parfum d’Hermès, Barénia, fait enfin ses premiers pas à la télévision française en publicité. Réalisé par James Gray, réalisateur américain d’Armageddon Time ou encore Ad Astra, on voit sans souci la patte cinématographique dans ce spot tout en beauté. Question senteur, on vous promet du mystère et de la surprise, qui vous apportera l’élégance de la femme Hermès.

La musique de la pub Hermès parfum Barénia réalisée par James Gray est un mystère, et semble être une composition originale.

