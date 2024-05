Musique de la pub Grand Frais 2024

In the food for love.

Le coup de foudre peut frapper à tous les coins de rue, mais il peut également frapper à tous les rayons ! C’est ce qui arrive aux clients de Grand Frais dans la publicité In the food for love. Dans un mix endiablé entre deux musiques, on peut apercevoir un homme et une femme, venus faire leurs courses, et épris d’amour par des produits Grand Frais. Un fromage, de la viande, des légumes, rien n’y échappe.

C’est la bonne occasion pour le supermarché de sortir les plus belles des chansons d’amour. Une folle déclaration aux produits.

Les musiques de la pub Grand Frais 2024 sont I Will Always Love You de Whitney Houston et Say You, Say Me de Lionel Richie.

La pub Grand Frais 2024

Les musiques de la pub Grand Frais 2024