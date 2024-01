Le règne de l’IA continue.

L’IA est de plus en plus importante dans nos vies en ce début d’année 2024. Non contente d’avoir dominé 2023, celle-ci semble tenter de se creuser une place au sein de nos vies quotidiennes ; l’IA générative n’est maintenant plus la seule avec qui nous auront affaire. Samsung, le constructeur de téléphones coréen, intègre l’IA dans son dernier modèle : le Galaxy S24 Ultra. Alors, fonctionnalité utile ou début d’un avenir dystopique ?

La musique de la pub Samsung Galaxy S24 Ultra 2024 est Vissi d’arte, de Giacomo Puccini interprété par Maria Callas.

La pub Samsung Galaxy S24 Ultra 2024 – extraordinairement simple avec Entourer pour Chercher

La pub Samsung Galaxy S24 Ultra 2024 – immortalisez vos plus beaux moments

La musique de la pub Samsung Galaxy S24 Ultra 2024