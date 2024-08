“Wow”.

Fût un temps dans votre vie où vous avez sûrement voulu séduire quelqu’un. L’envie d’impressionner l’élu.e de notre cœur est souvent puissante – et c’est pourquoi ce jeune garçon s’y emploie, et ce grâce à la fonctionnalité « Entourer pour chercher » de son téléphone Samsung, développée avec Google. Même si bon, s’y connaître en oiseau n’est pas forcément l’atout auquel on penserait en premier.

La musique de la pub Samsung Galaxy Z Fold6 2024 est encore un mystère, mais si vous avez la réponse, n’hésitez pas à nous le communiquer !

La pub Samsung Galaxy Z Fold6 2024