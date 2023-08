Un prospectus se tourne.

Plus besoin de se frayer un chemin à travers les montagnes de papier pour atteindre le courrier important. Fini les moments où l’on se demandait si ces prospectus voulaient être amis avec nos poubelles plus qu’avec nous-mêmes. Adieu, les gymnastiques acrobatiques pour les esquiver dans les rues ! Nous voilà à l’aube d’une nouvelle ère, une ère où nos boîtes aux lettres peuvent respirer et où nos poubelles ne fronceront plus les sourcils devant cette déferlante de papier. Hourra !

La musique de la pub E.Leclerc 2023 : Transition est Dies irae, Libera me, de Verdi.

