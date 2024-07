E.Leclerc défie les restrictions sur les produits de santé

Les tests de grossesse, ça va bien deux minutes.

Vous avez peut-être remarqué qu’il est difficile de se procurer des autotests, thermomètres et autres produits de santé pour renouveler votre cabinet médical fait maison. Cela est en grande partie dû au fait qu’on ne puisse se les procurer qu’en pharmacie, et non pas en grande surface. Mis à part les tests de grossesse, il semblerait que l’enseigne de grande distribution E.Leclerc ne puisse pas vendre de produits de santé.

Cela se comprend pour les médicaments, qui sont parfois uniquement accessibles sur ordonnance, et ce, pour de bonnes raisons. Mais pour ce qui est des thermomètres, autotests Covid ou autre, les justifications derrière cette interdiction sont plutôt négociables.

Réalisée par BETC Fullsix, cette campagne questionne la logique derrière cette interdiction. Alors, à quand les thermomètres à la caisse ?