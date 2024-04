Musique de la pub Doritos 2024 : goût nacho-cheese

Des chips qui plaisent vraiment à tout le monde.

Il faut l’avouer, toutes les catégories de la population ne sont pas friandes des mêmes collations. Mais apparemment, en voici une qui peut (enfin) allier les générations : les Doritos goût nacho-cheese. En effet, depuis quelques mois, la marque semble friande de personnes âgées, et les intègre allègrement dans ses communications. Un revirement amusant et au vu de la rareté de cette partie de la population dans les pubs de grandes marques, plaisant ! Pour l’entente entre petits-fils et grand-mères, hip-hip-hip ?

La musique de la pub Doritos – prêt à oser, grand-mère 2024 est Step It Up, de Stereo MC’s.

