Pour les gamers qui font trop de bruit quand ils mangent, Doritos a LA solution

Pour que le prochain crunch soit celui du corps de votre ennemi tombant au sol.

Alors que des jeux vidéos attendus sortent chaque année, et que les mêmes géants restent en tête du classement, avec Fortnite, Minecraft ou encore Roblox, la communauté gaming en France continue de grandir. En effet, celle-ci s’élève actuellement à 37,4 millions de gamers français, et 70 % des bleus jouent au moins occasionnellement aux jeux vidéos. Encore mieux : les jeunes, de 15 à 24 ans, jouent à 93 % aux jeux vidéo. Et comme la Gen Z est le consommateur fantasmé des marques de grande consommation, celles-ci voient dans le jeu vidéo un point de contact idéal.

Certaines marques ont moins de mal que d’autres à se mettre au gaming : en effet, cette activité fait déjà partie de l’ADN de certaines d’entre elles, qu’elles aient été naturellement choisies des gamers ou modelées pour ce rôle par un marketing efficace. Par exemple, qui dit gaming dit snacking. Aucun gamer n’a envie de se lever en pleine session intense de jeu, en mode compétitif ou non, et beaucoup ont donc toujours des snacks à portée de main. L’objectif des marques devient alors de devenir le snack privilégié de ces 86 % de gamers gourmands.

Doritos fait partie de ces marques à l’ADN compatible avec le gaming. Cependant, difficile de dire que les produits de la marque sont très adaptés au jeu en multijoueur, pourtant le mode de jeu préféré de 60 % des joueurs, dont 83 % des moins de 17 ans. Selon une étude de la marque, 46 % des adultes trouvent le bruit de quelqu’un en train de mâcher désagréable, et le problème est pour 47 % d’entre eux lié aux mangeurs de chips. Pour résoudre ces différents entre gamers, Doritos a décidé de lancer Doritos Silent, une IA capable de détecter les bruits de mastication et de les faire taire pour tous les coéquipiers des gamers gourmands. Cette annonce suit une semaine de teasing sur les réseaux de Doritos, ainsi qu’une campagne OOH mystérieuse.