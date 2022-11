We wish you a Merry Christmas d'avance !

Et oui, les fêtes de fin d’année approchent déjà à grandes bottes. Alors pour sa nouvelle campagne festive « La Magie d’être ensemble » diffusée pour soutenir son partenaire caritatif, Make-A-Wish, Disney nous offre le court-métrage « Le cadeau » qui respire d’ici la féerie de Noël, le pain d’épice et les biscuits sablés.

La musique de la pub Disney Noël 2022 est « A Little More » de Jessica Darrow.

La pub Disney Noël 2022

La musique de la pub Disney Noël 2022