Un rêve pour la fin d'année ?

Prince et princesse ou pas, il semble que les enfants du monde entier ont des rêves. Ils ne sont d’ailleurs pas les seuls : il est vrai que Noël perd de sa magie avec les années, mais il ne tient qu’à nous de la maintenir éveillée… Un peu comme l’amour, qui parait d’ailleurs être le souhait qu’ont tous ces enfants en commun. Et il est difficile de leur reprocher quand on voit l’image qu’en font les films Disney. Néanmoins, il vous reste possible d’ajouter un peu de magie à leur vie en faisant un don à la fondation Make-a-Wish, que soutien Disney avec cette campagne.

La musique de la pub Disney Noël 2023 est une version reprise et arrangée pour plusieurs interprètes de Tendre rêve, extraite du dessin animé Cendrillon.

La pub Disney Noël 2023

La musique de la pub Disney Noël 2023