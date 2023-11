Une erreur qui met l’ambiance.

Cela vous est-il déjà arrivé de voir une demande de connexion sur votre téléphone d’une paire d’écouteurs qui ne vous appartient pas ? Ou au contraire, de tenter de connecter votre nouvelle paire d’écouteurs ou votre casque en Bluetooth, et de voir dans le fil une paire qui n’est pas la vôtre ? Eh bien, c’est ce qui est arrivé à cette jeune femme qui s’est automatiquement connectée sur… l’enceinte du studio de musique qui se trouvait non loin. Imaginez la surprise des élèves (et de la professeure) quand leur musique classique se retrouve inversée avec des musiques vibrantes et dansantes ? En tout cas, voilà une belle invitation de la part de Deezer de profiter de la musique que vous écoutez, sans vous retenir. Comme ces élèves, au grand dam de leur professeur.

Les musiques de la pub Deezer 2023 : Live the Music sont Kitipo, de Dixson Waz, La Tukiti, Amenazandel et Boom Shaka de Muzi.

La pub Deezer 2023 : Live the Music

La 1ère musique de la pub Deezer 2023 : Live the Music

La 2ème musique de la pub Deezer 2023 : Live the Music