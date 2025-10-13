Rêvez en vrai.

Citroën présente le C5 Aircross dans une campagne signée BETC, réalisée par Fredrik Bond, qui joue sur des situations surréalistes et répétitives inspirées du rêve éveillé. Le film met en scène un personnage confronté à des éléments inattendus avant de découvrir le SUV, soulignant son confort et sa technologie. La campagne s’inscrit dans la continuité des prises de parole cinématographiques de la marque, en combinant imaginaire et quotidien pour se distinguer des communications plus conventionnelles du secteur automobile.

La musique de la pub Citröen C5 Aircross 2025 est Reality de Richard Sanderson, issu de la bande-originale du film La Boum.

La pub Citröen C5 Aircross 2025

La musique de la pub Citröen C5 Aircross 2025