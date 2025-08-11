Musique de la pub Citroën 2025 : révolution française

Par la Réclame le 11/08/2025

Temps de lecture : 1 min

Citroën célèbre la France.

À l’occasion de la Fête Nationale, Citroën dévoile un nouveau film publicitaire qui rend hommage à la France et à son histoire. Diffusé à partir du 12 juillet, le spot met en scène certains modèles dans un récit visuel célébrant les valeurs françaises et le lien historique entre la marque et le pays. En parallèle, Citroën lance une offre spéciale aux couleurs tricolores : peinture bleue, blanche ou rouge offerte sur certains véhicules en stock, jusqu’au 31 août. Une campagne qui associe image de marque, ancrage national et opération commerciale.

La musique de la pub Citroën 2025 est Emmenez-moi de Charles Aznavour.

La pub Citroën 2025

La musique de la pub Citroën 2025

Tags

Catégories

Crédits

  • Annonceur : Citroën
  • Pays : France
  • Diffusion : Août 2025

