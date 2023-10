Musique de la pub Citroën ë-C3 100% électrique 2023

Rouler mieux, rouler loin.

Petit à petit, les voitures électriques font leur nid sur le marché français. Une tendance facilitée par la sortie de nouveaux modèles électriques pour des prix de plus en plus accessibles, d’autant plus quand elles sont produites en Europe, ce qui sera prochainement une condition nécessaire pour bénéficier du bonus écologique à l’achat. Ce nouveau modèle Citroën s’inscrit parfaitement dans cette tendance vers un monde plus électrique et accessible, avec un prix d’entrée dans les 23.000€ et un loyer potentiellement à 99€ / mois.

La musique de la pub Nouvelle Citroën ë-C3 100% électrique 2023 est Don’t Let Me Go, de Lane 8 feat Arctic Lake

La pub Citroën ë-C3 100% électrique 2023

La musique de la pub Nouvelle Citroën ë-C3 100% électrique 2023