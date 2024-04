Un amour aussi pur que l’air en hiver.

Les utilitaires sont (comme leur nom l’indique), utiles. Mais ce n’est pas pour autant qu’ils ne peuvent pas être beaux : après tout, c’est beau de pouvoir faire autant de choses avec sa camionnette. Oui, elle pourra même vous accompagner lors de votre folle danse sur un lac gelé… Après tout, la glace n’a jamais arrêté les professionnels. Votre utilitaire Citroën est précieux, mais surtout, utile. Il vous accompagnera dans toutes vos aventures.

La musique de la pub Citroën 2024 – nouvelle gamme utilitaire est Up Where We Belong, de Joe Cocker & Jennifer Warnes.

