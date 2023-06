Vous pouvez être fiers de votre voiture, mais restez modérés.

Les voitures personnalisées, ce n’est pas toujours possible quand votre budget n’est pas immense. Mais avec Citroën, ce n’est plus ça le problème : le risque, c’est que vous soyez un peu trop fier de votre voiture, quitte à dire des bêtises… et risquer une contravention. Dans cette campagne, courte mais pleine d’humour, on vous montre l’exemple à ne pas suivre… si vous tenez à votre permis. On vous l’accorde, on n’aimerait pas forcément être amis avec ce type ; mais le regarder faire, c’est autre chose.

La musique de la pub Citroën C3 You 2023 est Little Pamplemousse, de Tijuana Panthers.

