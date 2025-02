L’appel du confort est trop fort.

Citroën revient en force avec une campagne épique et humoristique, où une bande d’ours sauvages se lancent dans une course-poursuite haletante pour s’installer confortablement à l’arrière du tout nouveau Citroën C3 Aircross, et hiberner. Une publicité spectaculaire, dans la lignée des campagnes précédentes.

La musique de la pub Citroën 2025 : la course des Ours pour l’hibernation est I Don’t Wanna Live Without Your Love, de Chicago.

La pub Citroën 2025 : la course des Ours pour l’hibernation

La musique de la pub Citroën 2025 : la course des Ours pour l’hibernation