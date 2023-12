Seuls, même pendant les fêtes…

Certains métiers sont condamnés à la solitude. Cependant, en période de fête, personne ne peut leur en souhaiter autant… et c’est pourquoi Axa vous conseille d’éviter le danger pendant les fêtes, pour ne pas leur donner de raison de manquer les leurs. Et puis, même pour vous, c’est sûrement plus sympa de passer les fêtes en famille qu’à l’hôpital…

La musique de la pub AXA pendant les fêtes 2023 est Silent Night, de Andrew De Leon.

La pub AXA pendant les fêtes 2023

La musique de la pub AXA pendant les fêtes 2023