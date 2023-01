On perd tous notre assurance devant sa banque.

Selon Patrick Cohen, directeur général d’AXA France, la banque gèle la prime auto et habitation pour tous les clients de moins de 30 ans non sinistrés. Après tout, nous, les français, sommes « généreux » et « engagés » donc on le mérite bien.

La musique de la pub AXA France 2023 est « Tant que tu seras » du groupe Les Surfs.

La pub Axa France 2023

La musique de la pub Axa France 2023