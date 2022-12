The greatest communication.

Rien ni personne ne peut stopper le progrès, surtout pas le handicap. Dans son dernier spot, Apple ouvre grand ses portes aux personnes victimes d’invalidité motrice et/ou cérébrale pour leur offrir enfin les pleins pouvoirs de la pomme.

La musique de la pub Apple 2022 : accessibilité et handicap est « I Am the Greatest » de Spinifex Gum.

La musique de la pub Apple 2022 : accessibilité et handicap