EverydayHeroMovie

S’il est une chose certaine dans ce monde incertain, c’est bien la sortie, année après année, du dernier flagship d’Apple. 2021 a donc son iPhone 13, un smartphone dont les innovations sont telles qu’il fait de vous un héros du quotidien : « Résistance à l’eau ; bouclier en céramique plus résistant que le verre de n’importe quel smartphone ; nouveau mode Cinématique qui ajoute une faible profondeur de champ à vos vidéos et change automatiquement la mise au point ; 5G ultrarapide ; puce A15 Bionic ; une autonomie encore plus longue et un mode Nuit amélioré. »

La musique de la pub Apple 2021 : Introducing iPhone 13 est à découvrir après le film publicitaire qui suit.

Pub Apple 2021 : Introducing iPhone 13

Musique de la pub Apple 2021 : Introducing iPhone 13

Publicités