Nos meilleurs pods.

Puce Apple H2, qualité de son exceptionnelle avec égalisation adaptative, audio spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de la tête, réduction active du bruit, quatre tailles d’embouts auriculaires en silicone, commande tactile depuis la tige, la listes est longue pour vanter la qualité des nouveaux AirPods Pro 2 d’Apple.

La musique de la pub Apple : AirPods Pro 2 est « Where Is My Mind ? » de Tkay Maidza.

La pub Apple : AirPods Pro 2

