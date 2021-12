Blow the dice for me.

La fonction « audio spatial » sur AirPods Max et AirPods Pro vous offre une expérience sonore surround immersive unique. Cette technologie de pointe suit vos mouvements pour que vous puissiez profiter de vos écoutes quelque soit vos mouvements… ou vos pas de danse !

La musique de la pub Apple 2021 : AirPods « audio spacial » est à découvrir après la vidéo qui suit.

Pub Apple 2021 : AirPods « audio spacial »

Musique de la pub Apple 2021 : AirPods « audio spacial »

