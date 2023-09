Musique de la pub ALL 2023 : Accor Live Limitless

Tous pour le prix d’un.

En pleine effervescence autour de la coupe du monde de Rugby, certains d’entre vous se demandent peut-être dans quel hôtel séjourner pour aller voir un match qui ne se déroule pas dans votre ville natale. Eh bien, si on en croit Accor Live Limitless, il vous suffit de trouver votre bonheur sur son site web, qui propose des hôtels et expérience unique. On vous donne l’info, et vous la testez pour nous ?

La musique de la pub Accor Live Limitless : Partout où il y a match, il y a ALL ! est Les quatre saisons, Concerto No. 2 in G Minor, RV 315 Summer: III. Presto de Vivaldi.

La pub ALL 2023 : Accor Live Limitless

