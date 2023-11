Musique de la pub Aldi Blanche Neige 2023

Avec 7… non, 4 petits bonhommes.

Les Blanches-Neiges modernes sont des femmes actives, et il semblerait que la quantité de nains dont elles sont chargées de s’occuper a grandement chuté. Oui, 7, ça en fait quand même beaucoup, en plus de toutes les charges qu’une femme active prend en charge à présent, en plus de son emploi ; quatre, c’est déjà un chiffre que la plupart n’atteindront jamais. Mais c’est le nombre de marmots de cette Blanche Neige, qui semble savoir où trouver les bons produits : chez Aldi !

La musique de la pub Aldi Blanche Neige est ALDI Prix Discount, de Sébastien Perronet et Max Manner.

La pub Aldi Blanche Neige 2023