Attention, rhume des foins en vue !

Pour les citadins, voilà enfin le moyen de profiter d’une bonne dose de nature. Au plus proche de celle-ci, la catégorie Fermes de Airbnb vous permet de renouer avec votre enfant intérieur, celui qui aimait courir dans les champs et importuner les animaux, ou de faire profiter les vôtres. On comprendrait que l’odeur de fumier et le bruit des animaux ne vous fassent pas rêver : mais vous êtes au moins assurés de passer des vacances uniques… et inoubliables. Surtout si vous finissez avec un rhume des foins, ce serait le chapeau.

La musique de la pub Airbnb 2023 : catégorie Fermes est Old Town Road, de Lil Nas X feat Billy Ray Cyrus.

La pub Airbnb 2023 : catégorie Fermes

