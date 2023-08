Réservez votre séjour avec Mila Kunis et Ashton Kutcher sur Airbnb

Billet d’avion non compris.

Avis aux aficionados de célébrités, passionnés des séjours de rêve et fervents amateurs de jeux de société : après Barbie et Gwyneth Paltrow, c’est désormais le célèbre couple hollywoodien Mila Kunis et Ashton Kutcher qui ouvre les portes de leur maison en bord de plage, niché sur les rives de Santa Barbara, via Airbnb. Pour les modalités, vous devrez constituer un groupe de quatre personnes et libérer votre 19 août sans avoir à posséder le moindre dollars dans votre porte-monnaie, le tout pour une nuit insolite dans ce refuge côtier pittoresque… Et en compagnie des deux célébrités. Malheureusement, les premiers arrivés seront privilégiés, donc à vos marques, prêts, louez (l’offre est disponible depuis le 16 août à 19h) !

Au programme : une partie de Uno face aux montagnes de Santa Ynez, un petit déca les pieds dans l’eau turquoise ou une petite visite guidée des environs en compagnie des deux tourtereaux. À noter que la résidence offre une grande pièce à vivre, une cuisine, deux chambres, un jacuzzi hors-sol, une petite terrasse pour un barbecue incredíble avec un accès direct à la mer. N’est-ce pas le pied ?

Le chalet d’hôtes, doté de deux chambres élégamment aménagées, présente une ambiance de bois patiné sublimée par une palette de couleurs douces oscillant entre le blanc et le bleu marine (si Elle Décoration recrute). À l’extérieur, une terrasse spacieuse vous invite à vous détendre dans le jacuzzi ou à savourer un festin cuit au barbecue. Durant votre séjour, des moments privilégiés en compagnie des célébrités seront au rendez-vous, agrémentés d’opportunités de prises de photos. Mila Kunis et Ashton Kutcher vous convieront également à partager leurs activités favorites dans les environs, telles que siroter un café matinal sur le sable doré, partager des parties de jeux de société en famille, se ressourcer au contact de la nature lors de randonnées pittoresques et flâner dans les boutiques locales.

Vous vous en doutez bien, l’initiative n’est pas là pour le “fun”, chaque réservation réalisée dans le cadre de cette offre contribuera à un don de la part d’Airbnb en faveur de Thorn, une organisation à but non lucratif co-fondée par Ashton Kutcher et son ex-femme Demi Moore. La mission de Thorn est de concevoir et développer des technologies dédiées à la lutte contre les abus sexuels envers les enfants.