L’Agence de la biomédecine recrute – et ses critères vont vous étonner

Le don de moelle osseuse, nécessaire pour sauver des vies.

Depuis le 10 avril et jusqu’au 30, ce film publicitaire est en cours de diffusion. Celui-ci nous vient tout droit de Libre Mullenlowe pour L’Agence de la biomédecine, et est d’abord déployé en format vidéo puis décliné en format audio sur différentes plateformes de streaming et certaines radios. Il est également créé en collaboration avec l’agence spécialisée Targ’ethnic, dans le but de recruter une variété de profils différents parmi les rangs des donneurs de moelle osseuse.

Ce spot est pensé en fil rouge : stratégie sur les réseaux sociaux, relations presse, partenariats influenceurs avec des collaborations sur Twitch, CRM et marketing digital l’accompagnent, ainsi que des actions de street marketing qui viendront plus tard dans l’année avec des opérations de sensibilisation terrain lors de certaines CAN des quartiers d’ici à cet été.

Le film se base sur un entraîneur de football cherchant à constituer une équipe de gagnants. Alors qu’il nous annonce d’abord qu’il s’agit d’une équipe pour le prochain match, on se rend vite compte que ça n’est en réalité pas le cas : il cherche en fait à créer une équipe de donneurs de moelle osseuse… Et ceux-ci doivent être des hommes âgés de 18 à 35 ans, ce qui limite les places disponibles.

Peu importe leur origine, et c’est encore mieux si elle est la plus variée possible : en effet, plus il y aura de profils différents, plus il y aura de chances qu’un patient puisse être sauvé grâce à ce don. Pas de sexisme non plus dans ce choix entièrement masculin : les cellules des hommes permettent une meilleure prise de greffe et sont donc prioritaires par rapport à celles des femmes. Pas d’inquiétude, les femmes ne sont pas complètement refusées pour autant. Elles ne sont simplement pas les profils les plus recherchés, notamment parce qu’elles donnent déjà en plus grande partie que les hommes.